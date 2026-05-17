Sono arrivate al porto di Mazara del Vallo le imbarcazioni “Boris Giuliano” (Lega navale di Castellammare del Golfo) e “Ciaccio Montalto” (Lega di Trapani) che stanno partecipando alla IV edizione di “Vela & salute” la navigazione a vela, promossa da Lega Navale Italiana nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mare di legalità”, partita il 28 aprile dal porto di Catania e che per un mese sta toccando i più importanti porti siciliani. Il messaggio è quello di inclusione sociale, legalità, tutela della salute e sostenibilità ambientale. Dopo Mazara del Vallo le imbarcazioni toccheranno Sciacca, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa e Augusta come tappa finale il 29 maggio.

In occasione della tappa mazarese, domani (lunedì 18 maggio), con inizio alle ore 9,30, all’Ias-Cnr di Torretta Granitola si terrà il convegno sul tema “Vincere la paura di amare, natura e mare, protezione dell’albero polmonare e cardiovascolare”. Interverranno: Pietro Tilotta, presidente della Lega Navale di Mazara, Giorgio Tranchida, responsabile Ias-Cnr di Torretta, Daniela Gemelli, delegata regionale Lega Navale Sicilia occidentale, Nicoletta Salviato (direttore dell’Unità Educazione e promozione della salute, ospedale Civico di Palermo), Giuseppe Failla (direttore di Pneumologia del Civico di Palermo), Gianluca Giorgi (esperto velico), Valeria Li Vigni (presidente Fondazione Sebastiano Tusa), Franco Palla (Univesità di Palermo).