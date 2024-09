Giulia Martinelli, 31 anni, originaria di Sassari, è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano. La Martinelli prende il posto di Walter Bonferraro trasferito al Commissariato di Bagheria. La Martinelli, laureata in Giurisprudenza, ha seguito il corso di formazione per funzionari e Castelvetrano è il suo primo incarico. Giulia Martinelli è arrivata in provincia insieme ad altri 4 colleghi. Il commissario capo Marco Gallo ha assunto la dirigenza dei Commissariati di Castellammare del Golfo e Alcamo. Amelia D’Angelo, 34 anni, trapanese di origine, svolge presso la Questura il ruolo di vice dirigente della Divisione Polizia Anticrimine con lo specifico incarico di responsabile dell’Ufficio misure di prevenzione. Salvatore De Filippi, 29enne, trapanese, è il nuovo vice dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Marsala. Salvatore Gervasi, originario di Palermo, 30 anni, ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Insieme a Bonferraro sono stati trasferiti in altre sedi il vice questore Damiano Lupo e il commissario capo Noemi Gennaro.

AUTORE. Redazione