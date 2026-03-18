In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, istituita con legge 18 marzo 2021 n. 35, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, per mercoledì 18 marzo 2026, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale in segno di memore omaggio verso tutte le vittime.
Il personale di Prefettura, si unirà in un momento di raccoglimento e commemorazione, alle ore 12.00, osservando un minuto di silenzio.
AUTORE. Patrizia Vivona