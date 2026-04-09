Si svolgerà venerdì 10 aprile, con inizio alle ore 19, il corteo organizzato dall’associazione “Alba” in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Originariamente il corteo doveva svolgersi il 2 aprile ma è stato rimandato a venerdì 10 per le condizioni meteo avverse. Quest’anno in occasione della ricorrenza della giornata sull’autismo “Alba” ha deciso di organizzare un corteo silenzioso, senza chiacchiere, convegni e parole, ma un corteo in cui tutti i cittadini e le scuole parteciperanno in assoluto silenzio.

Questo silenzio, grida forte, e vuole essere una provocazione nei confronti delle istituzioni, da parte di tutte quelle famiglie, che vivono cercando ogni giorno di aumentare la consapevolezza sull’autismo e promuovere l’inclusione e la comprensione ma che molto spesso si sono viste abbandonate. Il corteo partirà da piazza Castello e si concluderà in piazza Falcone-Borsellino dove saranno fatti volare palloncini in aria. I bambini e i ragazzi di “Alba” tutti, vestiti di blu, colore simbolo dell’autismo, saranno l’unica voce che si udirà in mezzo a quei passi, lungo la strada, attraversando le vie, ricordando che le loro voci sono le uniche parole che danno senso a questa giornata.