Anche l’Istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano il 22 aprile ha celebrato la Giornata della terra sul tema “Stiamo lavorando per noi-Salviamo la Terra da noi stessi”. Le classi terze della scuola primaria del plesso “Verga” e del plesso “Lombardo-Radice” e le classi prime del plesso “Pappalardo” e del plesso “Medi” hanno vissuto la Giornata recandosi presso due parchi cittadini, il Parco delle Rimembranze e villa San Giovanni. In questi due spazi cittadini gli alunni hanno predisposto cartellonistica, badge e simboli per far comprendere ai cittadini le motivazioni della loro presenza nelle ville. Poi con una scheda di rilevazione predisposta in classe hanno effettuato un esame attento sullo stato dei luoghi, per individuare punti di forza e di criticità in merito a: varietà o specie di piante presenti, accessibilità, servizi, manutenzione, pulizia ed igiene, disponibilità cestini per i rifiuti. Al rientro in classe gli studenti hanno riflettuto sull’esito dell’osservazione effettuata ed hanno predisposto articoli e lettere aperte indirizzate alle autorità comunali, affinché intervengano per risolvere le problematiche individuate.