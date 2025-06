Martedì 10 giugno la Marina Militare celebra la Giornata della Marina. Per celebrarla anche la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo rimarrà aperta per le visite, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Si tratta di una ricorrenza di grande rilevanza per tutto il personale della Forza Armata. L’istituzione della Giornata risale al 13 marzo 1939. All’epoca fu indicata la data del 10 giugno quale ricordo di una delle più significative azioni compiute sul mare nel corso della Prima Guerra Mondiale: l’impresa di Premuta. All’interno della Capitaneria sarà possibile visitare gli Uffici, la sala Comando.

AUTORE. Redazione