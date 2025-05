Il 23 maggio 2025, presso gli spazi esterni del plesso Ruggero Settimo si è svolta la Giornata della Legalità, istituita per commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, i tragici eventi della strage di Capaci e di via D’Amelio.

Alla presenza della Dirigente Scolastica Anna Vania Stallone, le classi quinte del plesso hanno preso parte a un momento carico di emozione e di riflessione, animato dalle Associazioni “Re Letturino” ed “Eco Risveglio”che operano sul territorio di Castelvetrano, che da anni si impegnano nella promozione della lettura e della cultura della legalità tra i più piccoli.

L’attività si è svolta nel cortile interno della scuola, trasformato per l’occasione in un giardino della memoria, dove parole, storie e ricordi hanno preso il posto dei fiori, e ogni bambino è diventato custode di un messaggio: la legalità non è un concetto astratto, ma un cammino concreto fatto di scelte, coraggio e consapevolezza.

Momenti di lettura animata, riflessioni condivise e simbolici gesti di memoria hanno reso l’incontro non solo un omaggio doveroso, ma un vero e proprio atto educativo, capace di lasciare il segno.

La Dirigente ha sottolineato nel suo intervento quanto sia fondamentale educare alla legalità sin dai primi anni di scuola, affinché le nuove generazioni crescano nel rispetto delle regole, della dignità e della verità.

Un giorno che non è solo memoria, ma promessa. Perché, come diceva Paolo Borsellino, “la lotta alla mafia deve essere un movimento culturale e morale che coinvolga tutti e soprattutto le giovani generazioni”.

E da quel cortile, oggi, sembra proprio che qualcosa stia germogliando.

AUTORE. Patrizia Vivona