Quest’anno anche a Mazara del Vallo si celebra la Giornata del mare e della cultura marinara che, a livello nazionale, è promossa dal comando generale delle Capitaneria di porto. L’iniziativa, a livello locale (è in programma lunedì 14 aprile, ore 11), è stata organizzata presso la sezione della Lega Nazionale Italiana di Mazara del Vallo: la Capitaneria, per l’occasione, effettuerà una dimostrazione in ambito portuale delle tecniche di pronto intervento dei mezzi navali della Guardia costiera. In questi giorni che hanno preceduto l’evento gli uomini della Guardia costiera hanno incontrato alcune scuole con un ciclo di conferenze per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e la salvaguardia del mare ed informarli sui compiti e funzioni svolte dal Corpo. Presso la sede della Lega è allestita la mostra “L’Italia e il suo mare”, realizzata dal Cnr di Torretta Granitola e dalla Capitaneria, visitabile da sabato 12 aprile e sino a lunedì 14. Durante la Giornata in programma lunedì, personale della Capitaneria distribuirà alcune brochure informative ai visitatori al fine di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e la salvaguardia del mare.