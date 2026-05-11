Giorno 29 aprile si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo, presso la palestra Pardo, la Giornata dei Giochi della Gioventù, promossa nell’ambito del Progetto “Scuola Attiva Kids”.

L’iniziativa ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze del plesso Ruggero Settimo, che si sono distinti per impegno, correttezza e spirito di collaborazione. Nel corso delle attività, i bambini hanno dimostrato di aver pienamente interiorizzato le dieci regole del fair play, mettendo in pratica comportamenti improntati al rispetto, alla lealtà e alla sana competizione.

La giornata ha rappresentato un importante momento educativo e formativo, in cui lo sport si è confermato strumento privilegiato per la crescita personale e relazionale degli alunni, favorendo inclusione, partecipazione e condivisione di valori positivi.

Un sentito ringraziamento va alla docente di Educazione Fisica, Ninni Giardina, per la professionalità e la dedizione con cui ha accompagnato gli alunni nel percorso, all’esperta Rossana Gullo e al referente del progetto Giuseppe Aiello per l’organizzazione attenta e sinergica dell’evento, che ha contribuito in maniera significativa alla sua ottima riuscita.