L’Associazione siciliana della stampa (Fnsi) condivide con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia la preoccupazione per il diffondersi dell’abusivismo nella professione giornalistica, ossia gente che non è iscritta all’Ordine e fa interviste o scrive comunicati stampa. La Giunta regionale sottolinea che l’abusivismo incide pesantemente sulle dinamiche del mercato del lavoro producendo un abbassamento delle retribuzioni e allontana le migliori professionalità. Senza contare che la diffusione di cosiddetti “comunicati stampa”, prodotti da non iscritti all’Ordine dei Giornalisti, senza il filtro della professione, finisce per inquinare il pubblico dibattito con comunicazioni non verificate, spesso false e propagandistiche. Gli abusivi sfuggono al controllo dell’Ordine dei giornalisti che non può contestare alcuna norma deontologica su chi non è iscritto agli elenchi professionali. E questo avviene in un quadro repressivo che vede solo raramente contestato l’esercizio abusivo della professione e ancor più raramente sanzionato l’abusivismo. La Giunta regionale chiede ai procuratori della Repubblica un maggior impegno sul fronte giudiziario a difesa della professione giornalistica e della qualità dell’informazione.