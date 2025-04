Mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 17:30, l’Auditorium del plesso “Ruggero Settimo” dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” ha ospitato la cerimonia di premiazione della fase d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall’A.I.P.M. “Alfredo Guido”.

L’evento ha celebrato i 27 studenti premiati tra i 263 finalisti di area provenienti da 20 scuole della provincia di Trapani e Agrigento, distintisi in nove categorie previste: P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5 e S6.

Ad aprire la manifestazione è stato il suggestivo intermezzo musicale del Coro d’Istituto DoReMi, diretto con passione dalla docente Angela Romeo, coadiuvata dal maestro Giuseppe Aiello.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Vania Stallone, ha accolto con entusiasmo studenti, famiglie, docenti e autorità, sottolineando il valore formativo della matematica come linguaggio universale e palestra di logica e creatività. A seguire, sono intervenuti l’assessore Rosalia Ventimiglia, la prof.ssa Anna Maria Saladino, socia A.I.P.M., e l’ins. Anna Maria La Rocca, referente storica della scuola polo e vera anima organizzativa dell’evento, a cui è andato un sentito ringraziamento.

Durante la cerimonia, sono stati consegnati attestati di merito agli alunni classificatisi ai primi tre posti per ciascuna categoria. I primi due classificati delle categorie P3, P4, P5, S1, S2 e S3 avranno l’onore di rappresentare l’area alla finale nazionale di Palermo il 18 maggio, mentre tutti e tre i vincitori delle categorie S4, S5 e S6 parteciperanno alla finale.

Un momento particolarmente significativo è stato anche il riconoscimento ai docenti referenti delle scuole partecipanti, a ciascuno dei quali è stato consegnato un attestato per l’impegno profuso nella promozione della matematica come esperienza coinvolgente e inclusiva.

L’I.C. “Giuseppe Di Matteo” conferma così il suo ruolo di scuola polo, da ben otto anni consecutivi, portando avanti con passione e continuità un percorso fatto di sfide, numeri e crescita condivisa.

Classifica degli alunni che si sono qualificati alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025

P3 1. Gancitano Paolo – IC “Borsellino Aiello” 2. Bua Riccardo – IC ”Garibaldi Pipitone”

P4 1. Fontana Edoardo – IC “Luigi Sturzo, Asta” 2. Moretti Clara – IC “G. Grassa G.B. Quinci”

P5 1. Lucia Flavio – IC “Pirandello Bonsignore” 2. Bonafede Mattia – IC “Radice Pappalardo”

S1 1. Abruzzo Caterina Maria – IC “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice 2. Scavone Gabriele – IC “Pirandello B.Bonsignore”

S2 1. Campana Pietro – IC “Boscarino Castiglione” 2. Vinci Giovanni – IC “Gesualdo Nosengo”

S3 1. Ingargiola Adriano – IC “Boscarino Castiglione” 2. Eyraud Elias – IISS “V. Almanza – A D’Ajetti” di Pantelleria

S4 1. Abate Ilaria – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore” 2. La Grutta Sveva – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore” 3. Carbone Alice – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore”

S5 1. Montalto Alessio – L.S. “P.Ruggieri” 2. Siragusa Giuseppe – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore” 3. Burzotta Luca – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore”

S6 1. Marrone Gaspare – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore” 2. Agate Nicola – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore” 3. Pizzo Giulia – IISS “G.G.Adria – G.P.Ballatore”

AUTORE. Patrizia Vivona