Nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026, presso il Clomy Club – Giardino dello Sport “Falcone – Borsellino”, si è svolta la fase provinciale dei Giochi della Gioventù 2026, importante appuntamento dedicato allo sport scolastico e alla promozione dei valori educativi legati alla pratica sportiva.

A rappresentare con entusiasmo l’I.C. Di Matteo sono state le classi 4ª B del plesso Capuana e 5ª C del plesso R. Settimo, protagoniste di una intensa giornata di gare nelle discipline previste dal programma: atletica leggera, pallacanestro e percorso di ginnastica.

Gli alunni si sono confrontati con le rappresentative degli altri Istituti Comprensivi della provincia di Trapani, distinguendosi per impegno, spirito di squadra, collaborazione e correttezza, incarnando pienamente i principi del Fair Play e del rispetto reciproco.

Particolarmente significativi i risultati conseguiti: la classe 5ª C del plesso R. Settimo ha conquistato il primo posto assoluto nel Basket, aggiudicandosi il titolo di Campioni Provinciali; la classe 4ª B del plesso Capuana ha ottenuto il secondo posto nell’atletica leggera.

La manifestazione ha rappresentato non soltanto un’importante occasione di crescita sportiva, ma anche un prezioso momento educativo e formativo, capace di rafforzare nei bambini valori fondamentali quali inclusione, partecipazione, rispetto delle regole e sana competizione.

La Dirigente scolastica ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dagli alunni e per il clima educativo che ha caratterizzato l’intera giornata.

Lo sport, ancora una volta, si conferma palestra di vita: un luogo dove crescere, imparare e costruire comunità.