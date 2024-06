Un pò di Valle del Belìce sul tetto d’Italia! Sabato 8 e domenica 9 giugno si sono svolte a Civitavecchia le finali nazionali del campionato Opes livello agonistico di ginnastica artistica che ha visto confrontarsi atleti provenienti da tutta Italia. Ad assicurarsi il titolo di Campione d’Italia e vice- Campione d’Italia per la categoria Junior e Senior ( livello 2) le sorelle Matilde e Maria Laura Gullo, giovani atlete di origini partannesi che vivono a Castelvetrano dove frequentano con profitto il liceo classico Pantaleo. Le ragazze, che si sono affacciate al mondo della ginnastica artistica con la società Athletes Academy del tecnico Giusy Stabile e adesso tesserate con la società alcamese Flying Gymnasts dei tecnici Claudio Galante, Michelle Maria Rocca, Giovanni Tarantino e Giulia Stabile hanno affrontato brillantemente sia tutte le tappe del Campionato Opes che quelle del Campionato FGI che forma gli atleti che gareggiano nella massima serie, nei Campionati Europei e alle Olimpiadi, aggiudicandosi la partecipazione alle finali, una delle quali svoltasi appunto nel recente fine settimana. Insieme alla loro squadra, le giovani hanno dimostrato grandi capacità e spirito di squadra, a riprova di come la realtà sportiva locale si impegna a formare sia in termini di competenze che in termini umani e relazionali le nuove generazioni grazie ad insegnanti volitivi e caparbi e a ragazzi capaci di sognare ed impegnarsi per raggiungere i loro traguardi!

AUTORE. Redazione