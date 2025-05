“Mobbidicchi e altre storie” è il primo dei due volumi che raccolgono il teatro di Bonagiuso. Edito da Libridine, il volume ha come filo rosso la “tras-dizione” in lingua madre, il siciliano arcaico, nonché il tradimento, di opere e classici della letteratura mondiale: Moby Dick di Melville che diventa appunto “Mobbidicchi”, Medea di Euripide, l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters che si traduce in “Luminarìa”, Pinocchio di Collodi che Bonagiuso trasforma in “Pupa di Legno” e Don Chisciotte di Cervantes che si specchia in “Zì Chisciotte”.

È un teatro coraggioso e particolarmente veemente, che stravolge le trame originali per trasformare le opere in pretesti creativi a favore di una nuova narrazione che utilizzi la lingua siciliana in chiave euristica, inventiva, rigenerativa. Molto attuali i temi che rendono pienamente contemporanee le opere e i contesti.

La presentazione del libro si inscrive nelle iniziative volute dal Comune per “Il Maggio dei libri 2025”.

in punto presso il, sarà presentato il volume di teatro in lingua madredel regista e scrittore siciliano Giacomo Bonagiuso. A dialogare con l’Autore sarà Filippo Triolo, direttore del Saliber Festival, mentre gli interventi artistici saranno curati dall’attrice Giovanna Scarcella. Saranno presenti il Sindaco Salvatore Sutera e l’assessora Francesca Barbiera.