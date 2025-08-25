«Grazie al poliziotto Antonino Leone che mi ha salvato la vita. Lui merita più di un encomio». Sono le parole di Luigi Miceli, commissario dell’Ipab “San Gaetano” di Salemi che, qualche giorno addietro, è stato salvato dall’intervento provvidenziale del poliziotto mentre stava soffocando per un boccone di carne al ristorante “La Massara” di Gibellina. Il fatto è stato reso pubblico proprio da Miceli sui social. Il poliziotto fa parte della scorta dell’eurodeputato Caterina Chinnici che, in quel momento, si trovava a pranzo all’interno del ristorante. Miceli ha ingerito un pezzo di carne che lo stava soffocando perché rimasto nell’esofago. Sono intervenuti i proprietari, un medico che si trovava all’interno del locale e poi il poliziotto che ha effettuato la manovra salvavita. Miceli ha annunciato di scrivere al Presidente della Repubblica e al Ministro della Giustizia per raccontare cosa è successo.