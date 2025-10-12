Gibellina, prima Capitale italiana dell’arte contemporanea, ha partecipato al TTG di Rimini, l’importante vetrina del turismo italiano. È stato ì’assessore Matteo Fontana a partecipare a nome dell’Amministrazione comunale. Tre giorni intensi di incontri con buyer, operatori turistici e imprese del settore per raccontare la storia di Gibellina, la sua rinascita culturale come segno di una nuova cultura mediterranea simbolo di un pensiero neoumanista. «Da gennaio la nostra città sarà ancora di più al centro del mondo dell’arte e dell’architettura e stiamo lavorando per garantire servizi turistici e un sistema di accoglienza all’avanguardia – ha ribadito Fontana – in fiera abbiamo presentato il nostro portale turistico gibellinartedavivere.it e fatto sinergia con i Comuni di Castelvetrano Poggioreale e Partanna per promuovere itinerari dall’archeologia al contemporaneo ricchi di esperienze, prodotti del territorio, degustazioni, arte e turismo naturalistico. Un unicum territoriale che è possibile scoprire tramite il portale visitbelice.it». Il progetto “Portami il futuro”, dossier che ha fatto vincere il titolo a Gibellina, è stato illustrato durante la conferenza stampa della Regione.