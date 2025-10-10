Marilena Renda di Gibellina ha vinto il Premio Strega giovani poesia col suo “Cinema Persefone” (Arcipelago Itaca). La Renda ha totalizzato 38 voti su 116 espressi. «A Marilena, figlia di questa nostra città, voglio esprimere le più sincere felicitazioni mie e dell’intera Amministrazione comunale, trasmettendole gli auguri dell’intera comunità. Questo Premio a Marilena nell’anno in cui Gibellina è stata proclamata prima Capitale dell’arte contemporanea è un ulteriore riconoscimento al nostro territorio che, già a partire da Ludovico Corrao, ha investito sulla cultura come percorso di riscatto dopo il terremoto del ’68», sono state le parole espresse dal sindaco Salvatore Sutera sul profilo ufficiale Facebook del Comune.