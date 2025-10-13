Il Libero consorzio comunale di Trapani entra nella compagine della Fondazione Orestiadi. Lo ha ratificato il Cda. “Questa sinergia ci permetterà di ampliare il raggio d’azione delle nostre iniziative e di coinvolgere l’intero territorio provinciale in un percorso comune di valorizzazione dell’identità, di promozione delle eccellenze locali e di costruzione di nuove opportunità”, ha detto Francesca Corrao, presidente della Fondazione. “È un segnale concreto che conferma l’impegno del libero Consorzio a favore della cultura, quale strumento di crescita, partecipazione e coesione sociale”, aggiunge il presidente del Consorzio Salvatore Quinci.