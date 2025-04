Giovedì 3 aprile sarà nuovamente installato lo sportello Atm presso l’ufficio postale di Gibellina, che entrerà in funzione venerdì 4 aprile. Il vecchio sportello era stato bruciato lo scorso ottobre durante un incendio che aveva danneggiato anche dell’immobile che ospita l’Ufficio. Ora tornerà in funzione l’Atm Postamat che, per la cittadina del Belìce, è di vitale importanza visto che in paese non ci sono altri sportelli da dove poter prelevare denaro e i cittadini erano costretti a raggiungere Salemi o Santa Ninfa.

Intanto Poste Italiane a Gibellina ha, altresì, collocato e reso operativa la prima colonnina elettrica per ricaricare le auto. Si tratta di un intervento previsto dal progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. In provincia Poste italiane ha già istallato in totale 24 punti su 7 siti per la ricarica di auto, che saranno attivi nelle prossime settimane.

AUTORE. Redazione