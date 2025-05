Presso la Biblioteca Comunale di Gibellina, si terrà nelle giornate del 15-22-29 maggio e 5 giugno, un corso dalla durata di 20 ore completamente gratuito rivolto a persone maggiori di 18 anni, in cui si darà un’opportunità non solo per migliorare le tue competenze digitali, ma anche per imparare le basi per sviluppare un sito web e per realizzare progetti concreti legati ai bisogni della tua comunità, con il supporto di formatori esperti.

Il corso dal titolo: “Introduzione al web development” di Our Digital Village promuove la digitalizzazione delle aree rurali, offrendo percorsi formativi co-progettati in risposta ai reali bisogni delle comunità locali. Unendo tecnologie innovative e abilità trasversali, l’obiettivo è creare una trasformazione digitale duratura e partecipata.

L’obiettivo del corso è l’approccio di lavoro con i fondamenti dello sviluppo web imparando come si realizza un sito. si acquisiranno competenze trasversali essenziali per l’uso consapevole degli strumenti digitali, affiancati da unə esperti ICT con esperienza nel lavoro educativo e digitale. Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Durante il corso sarà inoltre attivo un info desk dedicato: uno sportello di supporto individuale e informale dove partecipanti e cittadini potranno ricevere orientamento e assistenza su questioni legate a strumenti digitali, pratiche online, o difficoltà tecniche di vario genere.

Per partecipare è necessario compilare il seguente form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP6F71v3hZdOCuO66etWVgLWt1CJkwxvuBMQIuAfmIrHMR7Q/viewform

OUR DIGITAL VILLAGE – CO-DESIGNED DIGITAL EDUCATION IN RURAL AREAS è un progetto finanziato dal programma Erasmus + (Azione Chiave 2: Forward-Looking Projects) e ha l’obiettivo di favorire un percorso di autoanalisi comunitaria nelle aree rurali attraverso la Maieutica Reciproca, per individuare i bisogni di chi ci vive e co-creare materiali educativi per il rafforzamento delle competenze digitali e trasversali. Coordinatore: Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS, Italia