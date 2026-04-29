È stato firmato nella sala giunta del Comune di Gibellina il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Istituto comprensivo “G. Garibaldi-G. Paolo II” di Salemi-Gibellina, nell’ambito di “Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea”. Si tratta di un accordo che mira all’attuazione di iniziative educative, culturali, artistiche laboratoriali e partecipative nell’ambito del ricco programma di “Gibellina Capitale”. La collaborazione è finalizzata al coinvolgimento degli alunni (poco più di 1.000) e dei docenti, dando loro la possibilità di partecipare alle residenze artistiche, alle azioni sociali e performative. La firma sul protocollo è stata apposta dal sindaco Salvatore Sutera e dal dirigente scolastico Salvino Amico. Sono stati presenti, tra gli altri, il responsabile dell’ufficio speciale di “Gibellina Capitale” Antonio Ticali e il direttore artistico Andrea Cusumano.