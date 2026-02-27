Dopo il primo appuntamento del progetto educativo di “Gibellina Capitale” di sabato 21 febbraio, sabato 28, dalle 15,30 alle 18,30, al museo civico MAC “Ludovico Corrao” di Gibellina, si terrà il secondo incontro “GenerAzioni Educative/GiGA26”, progetto curato e coordinato sempre da Giuseppe Maiorana e realizzato in collaborazione con il GAL della Valle del Belìce. Sarà presentato “Bestiario artistico: happening tra animali nobili e creature fantastiche”, destinato a bambini e giovani. Con le attività proposte da “Plenaria 2026” e GenerAzioni Educative/GiGA26 l’educazione all’arte non è intesa come semplice trasmissione verticale del sapere, ma come esperienza condivisa: si aprono spazi di pensiero in cui lo sguardo si affina nell’incontro, il linguaggio si fa corpo e la comunità diventa laboratorio di senso.

La città, le opere e il paesaggio diventano parte attiva del processo educativo, con le persone che li abitano protagoniste di narrazioni costruite insieme ad artisti ed educatori, in un’ottica di apprendimento partecipato e di pratica dell’arte come strumento di libertà e trasformazione. Le attività educative sono affidate a Gabriella Fiore con gli educatori Marcella Vaccarino, Giacomo Guarnieri e l’educatrice junior Simona Arsena. Il programma è inoltre seguito dagli assistenti ai laboratori Giorgia Bascio e Caterina Russo. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione all’indirizzo generazionieducativegib26@gmail.com.