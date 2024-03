La maggior parte degli ingredienti sono tutti siciliani: vino, scorze di limone, di arancia, porvere di nocciola di Polizzi Generosa. Il nome è “Cold Vin Brulè Sicily” e con questo cocktail il partannese Daniele Giancontieri ha guadagnato il premio come “Food Pairing” alla recente edizione di “Expocook”, la fiera del sud Italia dedicata al mondo del food e della ristorazione che si è tenuta a Palermo. Il giovane partannese che ora vive a Torretta Granitola ha presentato questo cocktail presentato in abbinamento al piatto “Sospiri madoniti”. «Questo drink è un viaggio nel tempo dove il calore del Mediterraneo è nelle note di agrumi freschi, l’armonia delle erbe aromatiche e la dolcezza dell’amore per la terra siciliana», spiega Giancontieri. Tra gli ingredienti, oltre il vino, le scorze di limone e d’arancio e la polvere di nocciola, nel cocktail c’è anche l’amaro K1 Perollo, lo sciroppo di agave, la cannella e l’anice stellato.

AUTORE. Redazione