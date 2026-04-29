Prosegue senza sosta il piano di intervento del Comando Provinciale di Trapani in materia di contrasto alla contraffazione e controllo della sicurezza dei prodotti, finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.

In particolare, i militari del Gruppo di Trapani hanno eseguito un controllo in un negozio centrale di Trapani individuando e sequestrando oltre 31.000 articoli di cancelleria potenzialmente non sicuri per il consumatore.

Tutti i prodotti esposti alla vendita, infatti, devono obbligatoriamente riportare le indicazioni minime in lingua italiana con le informazioni circa i materiali impiegati nella loro produzione, il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

Nel caso in esame, i prodotti – che sono stati sequestrati – non riportavano nelle etichette tali contenuti minimi informativi, rendendo impossibile effettuare una verifica della loro sicurezza.