Prosegue senza sosta il piano di intervento del Comando Provinciale di Trapani in materia di contrasto alla contraffazione e controllo della sicurezza dei prodotti, finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.
In particolare, i militari del Gruppo di Trapani hanno eseguito un controllo in un negozio centrale di Trapani individuando e sequestrando oltre 31.000 articoli di cancelleria potenzialmente non sicuri per il consumatore.
Tutti i prodotti esposti alla vendita, infatti, devono obbligatoriamente riportare le indicazioni minime in lingua italiana con le informazioni circa i materiali impiegati nella loro produzione, il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.
Nel caso in esame, i prodotti – che sono stati sequestrati – non riportavano nelle etichette tali contenuti minimi informativi, rendendo impossibile effettuare una verifica della loro sicurezza.
Al titolare dell’attività commerciale trapanese, particolarmente conosciuta in città per il suo vasto assortimento, sono state contestate violazioni che prevedono sanzioni amministrative per importi fino a un massimo di 25.000 euro, secondo le disposizioni del Codice del Consumo.
L’operazione condotta costituisce ulteriore testimonianza del quotidiano impegno della Guardia di Finanza a contrasto della vendita di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, con il duplice obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e garantire agli operatori economici che rispettano le regole un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale.
AUTORE. Patrizia Vivona