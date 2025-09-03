Di fronte alla drammatica situazione umanitaria in corso a Gaza, l’esecutivo Avis Regionale Sicilia ribadisce con forza i propri valori fondanti di fratellanza, solidarietà e rispetto per la vita. «La sofferenza della popolazione civile, le difficoltà quotidiane e le perdite inaccettabili ci interpellano come esseri umani, spingendoci a superare le differenze e a unire le forze per una causa comune», spiegano in una nota il presidente regionale Salvatore Calafiore e il segretario Francesco Licata. «Non è solo una questione di aiuti materiali, ma un dovere morale che ci impone di non restare indifferenti. I valori che da sempre guidano l’Avis, quelli della solidarietà e dell’altruismo, ci spingono a schierarci a fianco di chi soffre. Ogni vita ha un valore inestimabile e il nostro impegno è quello di proteggerla, sostenerla e onorarla, ovunque essa si trovi». Da qui il sostegno e la partecipazione dell’Avis alla missione della “Global Sumud Flotilla”, l’iniziativa che unisce persone, associazioni, movimenti da tutto il mondo in un’unica rotta verso Gaza.