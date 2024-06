Il professor Gaspare Agate, docente di Italiano presso il liceo classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano è stato rieletto per il quarto mandato consecutivo componente del direttivo della sezione di Sciacca della Lega Navale. Già per tre mandati Agate ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio dei Probiviri per un totale di 11 anni, visto lo slittamento di due anni di un turno di votazione per la pandemia Covid. Nella prossima riunione saranno assegnate le cariche e i ruoli. Il legame del professor Agate col mare è indivisibile. Nei decenni di navigazione a vela il docente ha maturato l’amore per il mare, abbinato a una cultura marinaresca molto forte.

