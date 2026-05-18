Galleria Letteraria presenta “Ex cathedra crucis verba pauca” di don Giuseppe Ivan Undari

La “Galleria Letteraria 2026”, rassegna dedicata quest’anno al tema “Ribellione, Libertà, Responsabilità”, promuove un nuovo appuntamento di alto profilo culturale e spirituale, giovedì 21 maggio, con inizio alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Domenico in Castelvetrano.

Protagonista dell’incontro sarà don Giuseppe Ivan Undari, teologo, arciprete di Castelvetrano, che presenterà il suo recente volume Ex cathedra crucis verba pauca. Considerazioni storiche, letterarie ed esegetiche sulle sette parole di Gesù (edito da Carlo Saladino Editore, Palermo 2026).

Il volume propone una rilettura rigorosa e originale della tradizione delle “sette parole” pronunciate da Cristo sulla croce, intrecciando analisi esegetica, riflessione teologica, storia della tradizione e sensibilità letteraria contemporanea.

L’opera si distingue per la capacità di coniugare profondità scientifica e tensione spirituale, ricostruendo il lungo processo storico e culturale attraverso cui la tradizione delle “sette parole” si è formata e trasmessa nei secoli, influenzando teologia, arte, musica e devozione popolare.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’Avv. Giovanni Lentini, Sindaco della Città di Castelvetrano, e di S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo.

Interverranno due autorevoli studiosi della Facoltà Teologica di Sicilia: il Prof. Salvatore Vacca, Ordinario di Storia della Chiesa, e il Prof. Salvatore Panzarella, docente di Esegesi del Nuovo Testamento.

A moderare l’incontro sarà il Prof. Rosario M. Atria, Presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano e fondatore della Galleria Letteraria.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, e tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.