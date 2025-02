Nell’ambito della “Galleria letteraria 2025”, promossa dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’Uciim e l’UIF e col patrocinio del Comune e dell’Arcipretura, venerdì 28 febbraio, ore 18, nella chiesa di San Domenico di Castelvetrano sarà ospite l’autrice e poetessa Lucia Triolo, già candidata al Premio Strega per la sezione poesia. La Triolo presenterà il nuovo libro “Dislocazione. Per una fenomenologia della depressione”, una raccolta intensa e delicata, che si articola in sei movimenti. L’autrice, con la sua inconfondibile passione e il consueto disincanto, esplora con profondità la caduta del desiderio, la solitudine e l’espropriazione di sé, trasformando il dolore in un linguaggio poetico che racconta l’incoscienza del male oscuro della depressione e la fragilità dell’identità, sussurrando al cuore di chi ascolta: «Non sei solo: un amore sa di te e ti pretende». Coordina don Giuseppe Ivan Undari, interverranno Giuseppina Accardo e Cinzia Marulli. Recitazione a cura di Giusy Serena Chiofalo, al piano Miriana Bonsignore e Martina Pernice della scuola di Mariella Zancana. Concluderà Marcello Venuti.