Domenico Gaglio è stata riconfermata presidente del comitato provinciale Unicef Trapani. A rieleggerla è stata l’assemblea provinciale presieduta da presidente regionale Vincenzo Lorefice. La Gaglio è al suo secondo mandato e milita nell’Unicef da 15, dapprima come responsabile scuola e poi come presidente provinciale. In provincia Unicef ha sviluppato progetti come “Lost in Education” selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, valorizzando e investendo sulle risorse di un luogo con la finalità di co-progettare comunità educanti.

Tra le attività anche i progetti “Il cielo brilla” e quello pilota “Definizioni di benessere e visioni del futuro di bambini e ragazzi” di ricerca partecipata e qualitativa dell’UNICEF Innocenti – Ufficio globale di ricerca e previsioni strategiche. «Un ringraziamento va alla Presidente Unicef Italia Carmela Pace e a tutto il Direttivo nazionale dell’Unicef per la nomina che mi è stata riconferita, nonché al nostro Presidente Regionale Vincenzo Lorefice».

AUTORE. Redazione