Un vasto incendio sta interessando in queste ore il bosco di contrada Bagnitelli a Salemi. L’area coinvolta dalle fiamme è di circa 4 ettari. Le case che si trovano nella zona, al momento, non sono minacciate dalle fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano hanno creato le condizioni di sicurezza affinché il fuoco non arrivi alle abitazioni. Per spegnere l’incendio sul posto stanno lavorando diverse squadre del servizio forestale regionale e dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano e i vigili del fuoco volontari di Salemi e Trapani. In alcune zone difficile da raggiungere con i mezzi da terra, stanno operando due elicotteri della forestale e dei vigili del fuoco.

AUTORE. Redazione