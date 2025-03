Nuovo consiglio direttivo provinciale per l’Avis Trapani, il sodalizio che, dopo due mandati, lascia il presidente Francesco Licata. Durante l’assemblea tenutasi a Gibellina sono stati riconfermati revisori dei conti Andrea Pisciotta, Francesca Cangemi e Franco Nuccio. Sono stati anche eletti i 19 delegati per l’assemblea regionale che si terrà a Santa Flavia. È stata anche confermata la candidatura di Vito Puccio nel consiglio direttivo nazionale Avis, oltre alla designazione di due candidature per il consiglio direttivo Avis regionale Sicilia, Francesco Licata e Antonio Donato. All’assemblea hanno partecipato delegati di 14 sezioni comunali Avis della provincia.