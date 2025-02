L’ex docente Francesco Saverio Calcara di Castelvetrano è stato nominato dall’Assessorato regionale ai beni culturali componente del comitato tecnico scientifico del parco archeologico di Segesta. Del Comitato fanno parte a oggi Carmine Ampolo, ex docente della Scuola Normale di Pisa, il sindaco di Calatafimi Francesco Gruppuso, Manlio Corselli (consulente nominato dal sindaco Gruppuso), Gioacchino Fazio, il soprintendente ai beni culturali di Trapani. Calcara sostituirà uno degli attuali componenti. «Questa prestigiosa nomina rappresenta un riconoscimento della competenza e del valore del professor Calcara, che da anni si distingue per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico della nostra regione. La sua esperienza e la sua passione per la cultura siciliana sono una risorsa fondamentale per il futuro del Parco Archeologico di Segesta e per l’intero territorio», è il commento fatto dai componenti del Corteo storico di Santa Rita, del quale Calcara fa parte. Recentemente l’ex docente è stato nominato (a titolo gratuito) dal sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini quale coordinatore delle iniziative per il 150° anniversario della nascita di Giovanni Gentile.

AUTORE. Redazione