«Questo incarico? È una sfida e, allo stesso tempo, una missione», così risponde Francesco Bongiorno, 46 anni, agronomo, eletto ieri per acclamazione presidente del circolo di Castelvetrano. Figlio dell’ex senatore Giuseppe Bongiorno, già sindaco di Castelvetrano, il neo presidente del circolo rappresenta l’ala “storica” di Fratelli d’Italia. Ieri al congresso comunale, tra gli altri erano presenti il commissario regionale del partito Luca Sbardella, il deputato nazionale Carolina Varchi e il deputato regionale Giuseppe Bica. Il neo direttivo comunale del partito sarà formato da 17 persone.

Dottore Bongiorno, il partito sin qui, a livello locale, ha mostrato spaccature. Quando fu nominato l’assessore Davide Brillo i due consiglieri non furono d’accordo. E ora che si fa?

«Il partito sostiene la Giunta Lentini ma, soprattutto, sostiene le opinioni e i contenuti di Fratelli d’Italia che vogliamo suggerire alla Giunta tramite il nostro rappresentante che è l’assessore Brillo. È vero, per la nomina di Brillo ci furono frizioni ma ora tutto si è appianato».

Quale sarà il suo impegno per i prossimi 100 giorni?

«Dapprima lavorare sull’interlocuzione costruttiva tra assessore e consiglieri comunali, per così suggerire percorsi più incisivi sui temi dell’agricoltura e del turismo, che rappresentano due punti di forza della nostra economia. Non bastano le sagre, bisogna andare oltre con progetti concreti di sviluppo e valorizzazione di due temi così importanti come agricoltura e turismo».

Ma Castelvetrano, secondo la sua visione, di cosa ha bisogno?

«Ha bisogno di tutto. Sviluppo economico serio e lavoro. I fatti delinquenziali sempre più incalzanti sono preoccupanti. Il lavoro è la migliore cura. E il nostro impegno deve essere in questa direzione».

Fratelli d’Italia a Castelvetrano è un partito da rifondare? Svecchiare?

«È un partito che deve lavorare. Il mio impegno è quello di portare avanti il lavoro già fatto dal mio predecessore Davide Brillo. Dobbiamo stare in mezzo alla gente e fare capire ai cittadini che abbiamo idee chiare e decise. Lavoreremo insieme al sindaco Lentini e, non lo nascondo, abbiamo l’ambizione di amministrare il Comune. Faremo un percorso politico serio che ci porterà alle prossime amministrative».