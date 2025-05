Francesca Vaccara, 36 anni, di Santa Ninfa è stata riconfermata tra i primi tre eletti dell’organo di amministrazione regionale “Cittadinanzattiva Sicilia” per il prossimo mandato 2025-2029. “Cittadinanzattiva” è un’organizzazione che promuove la partecipazione civica, la tutela dei diritti dei cittadini e la giustizia sociale in diversi ambiti: salute, scuola, trasparenza amministrativa, giustizia, sostenibilità e diritti delle persone più fragili. Un punto di riferimento importante per chi crede in un Paese più equo, accessibile e attento alle reali esigenze delle comunità. Francesca Vaccara è una diversamente abile che spesso batte i pugni sul tavolo per i diritti dei disabili e per le ingiustizie che subiscono (anche quello di trovare occupare uno stallo H da un’auto senza contrassegno). L’organo di amministrazione è formato da 11 persone e Francesca Vaccara è risultata eletta con 114 voti tra i primi tre con maggior numero di preferenze.

Nello scorso mandato la Vaccara è stata coordinatrice regionale per la disabilità: «ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno sostenuta e votata – ha detto Francesca Vaccara – la fiducia ricevuta è per me un incoraggiamento a proseguire con determinazione e coerenza il mio impegno civile. Sarò sempre dalla parte dei più fragili e delle persone con disabilità, per difendere i loro diritti e costruire insieme una società più giusta, solidale e accessibile».

AUTORE. Redazione