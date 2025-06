Domenica 15 giugno 2025, alle ore 19:30, presso la suggestiva terrazza dell’Hotel Admeto a Marinella di Selinunte, si terrà l’evento conclusivo della Galleria Letteraria 2025, promossa dalla Società Dante Alighieri di Castelvetrano in sinergia con il Comune, l’Arcipretura e numerosi partner istituzionali e culturali.

Un’occasione speciale per celebrare il successo di un percorso dedicato alla letteratura e alla filosofia, nel segno del tema ispiratore “Umano/Oltreuomo”. Protagonista della serata sarà Francesca Maccani, acclamata scrittrice ma anche docente, che presenterà il suo ultimo romanzo “Agata del vento” (Rizzoli 2024), un’opera intensa e poetica “di mare e di cielo”, ambientata tra le correnti della storia.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali dell’avv. Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, e di don Giuseppe Ivan Undari, arciprete della città e co-curatore della rassegna. Seguirà un dialogo con l’autrice condotto da Gisella Mastrantoni, docente di lettere presso il “Ferrigno-Accardi” di Castelvetrano e animatrice culturale, arricchito dalle letture recitative a cura di Fanny La Rosa. Durante la serata sarà possibile esplorare la mostra pittorica a tema a cura di Elisabetta Guccìardo, testimonianza visiva del dialogo tra arte e parola che ha caratterizzato l’intera rassegna.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano e ideatore della Galleria Letteraria, mentre la conduzione sarà curata da Melissa Calcagno, vicepresidente della sezione UCIIM di Campobello di Mazara.

L’iniziativa costituisce anche il momento finale del corso di formazione riconosciuto di 25 ore in modalità blended, valido per l’aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado (ID SOFIA 97814). Al termine della serata sarà rilasciato l’attestato formativo a quanti avranno preso parte attiva al percorso. Una serata di parole, visioni e incontri per rinnovare l’impegno della cultura come spazio di crescita personale e collettiva.

AUTORE. Redazione