Francesca Campo in concerto al Parco Archeologico di Selinunte. Un evento che racconta la storia della Sicilia attraverso le corde dell’arpa. La giovane artista di Castelvetrano ha dedicato la sua vita alla musica, specializzandosi in questo strumento musicale che considera capace di esprimere l’essenza delle emozioni più profonde. Attualmente al secondo anno magistrale presso il Royal Conservatory dell’Aia, nei Paesi Bassi, il suo lavoro non si limita all’esecuzione musicale, ma abbraccia anche la ricerca storica e culturale.

“Crescere su quest’Isola – racconta la Campo alla nostra redazione – mi ha permesso di ascoltare, sin da bambina, il sussurro del mare e il richiamo di una cultura millenaria, facendomi comprendere quanto profondamente il legame con la mia terra natia abbia forgiato il mio essere. È proprio da questo profondo senso di appartenenza che nasce il desiderio di esplorare come la musica, elemento fondante dell’anima siciliana, abbia accompagnato il popolo nel corso della storia”

Il concerto a Selinunte è la naturale evoluzione della sua tesi di laurea, che esplora il rapporto tra musica e società durante l’Unificazione d’Italia, e che si fonda sulle sue radici siciliane. Nel cuore del Parco Archeologico di Selinunte, le antiche pietre risuoneranno di una nuova eco: quella delle note dell’arpa. Questo concerto speciale vuole raccontare la storia della Sicilia, durante le trasformazioni del XIX secolo, attraverso la musica.

La serata offrirà un viaggio musicale attraverso autori inediti e poco conosciuti, che con le loro opere hanno contribuito a dare forma all’identità culturale del Sud Italia durante un periodo cruciale di cambiamento sociale e politico. Questo progetto, frutto di una profonda ricerca storica e artistica, nasce dalla passione di Francesca per la musica e la sua terra, esplorando il legame tra le tradizioni popolari e il repertorio colto dell’epoca. Il concerto sarà un’occasione unica per scoprire tesori musicali dimenticati e riscoprire le radici di un popolo attraverso l’arte.

Un evento straordinario dove musica, storia e cultura si fondono nel cuore della Sicilia.

AUTORE. Redazione