“Franca”, il motopesca affondato qualche ora addietro davanti le coste di Sciacca era l’ultima imbarcazione di Marinella di Selinunte che praticava la pesca delle sarde (chiamata anche sardara). Il motopesca è di proprietà di Nicola Orlando e proprio lui, stamattina, insieme a Salvatore Sferlazza, è uscito dal porticciolo di Marinella di Selinunte per raggiungere Sciacca dove poter fare carburante all’imbarcazione. A bordo c’erano solo loro due che sono stati tratti in salvo, stanno bene e si trovano ora sulla costa nei pressi del faro di capo San Marco a Sciacca. Le difficoltà nella navigazione l’avrebbero accusate al rientro a Marinella di Selinunte. Il mare mosso la causa che avrebbe fatto iniziare a imbarcare acqua. I due così sono stati tratti in salvo, mentre l’imbarcazione è affondata.

AUTORE. Redazione