Giovedì 18 settembre, dalle 10 alle 13,30, nell’aula Fulvio Sodano del Comune di Trapani si terrà la tappa provinciale del ciclo di incontri sul tema “Opportunità Coesione: itinerari in Sicilia per imprese, enti e organizzazioni del terzo settore”. Saranno illustrate le occasioni di finanziamento sostenute con i fondi europei e nazionali. Il ciclo di incontri – già si sono svolti quelli a Ragusa e Siracusa – è promosso dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione. Durante l’incontro saranno presentati i bandi cofinanziati con risorse Ue e nazionali (già attivi e di prossima emanazione) relativi ai programmi Fesr e Fsc 2021-2027. L’obiettivo è favorire la massima partecipazione attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale.

Ai lavori parteciperanno dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali Attività produttive, Turismo, Ambiente, Energia, Acqua e rifiuti. Interverranno, inoltre, i rappresentanti del Comune di Trapani – ente capofila dell’Area urbana funzionale (Fua) “Sicilia Occidentale” – che illustreranno le procedure in corso per la selezione degli interventi previsti dalla coalizione territoriale nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 21-27. L’iniziativa sarà articolata in due sessioni informative, dedicate alle imprese e agli enti (pubblici e del terzo settore), seguite da tavoli tematici d’approfondimento in cui sarà possibile confrontarsi con i referenti delle strutture regionali che ricoprono il ruolo di Centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-2027.

La tappa di Trapani del ciclo “Opportunità Coesione” sarà anche l’occasione per illustrare l’avviso pubblico “Targeted call – 2/2025” del programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Malta 2021-2027 e per presentare due iniziative: il premio giornalistico “L’Europa si racconta”, organizzato dal dipartimento Programmazione e dall’Ordine regionale dei giornalisti, e il progetto Asoc-A Scuola di OpenCoesione, dedicato agli studenti che desiderano cimentarsi in attività di monitoraggio civico sui fondi europei, di cui la Sicilia è una delle cinque regioni partner a livello nazionale.