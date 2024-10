I biglietti per assistere alla proiezione del film “Iddu” al teatro Selinus di Castelvetrano domenica 13 ottobre, si potranno acquistare nella giornata di sabato 12 ottobre. Il botteghino sarà aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. E se rimarranno biglietti disponibili, sarà nuovamente aperto domenica agli stessi orari. Non avverrà nessuna vendita online dei biglietti. Le proiezioni sono in programma alle ore 16, 18,30 e 21. Nel film si racconta del rapporto epistolare tra Catello Palumbo (Toni Servillo) e Matteo (Elio Germano), che si ispira al fatto vero delle lettere che Antonio Vaccarino (Svetonio) si è scambiato per due anni con Matteo Messina Denaro (Alessio), tra il 2004 e il 2006. Intanto domani, al cinema Marconi, è in programmazione la proiezione del docufilm “Falcone e Borsellino il fuoco della memoria”, «affinché possano essere esaltati e ammirati i veri eroi del nostro tempo che devono essere fonte di ispirazione per tutti e soprattutto per le nuove generazioni», ha dichiarato Salvatore Vaccarino, titolare della sala e figlio di Antonio Vaccarino morto nel 2021.

