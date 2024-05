Al mugnaio castelvetranese Filippo Drago di “Molini del Ponte” è stato conferito il riconoscimento di eccellenza italiana per la promozione del “made in Italy” assegnato dall’onorevole Mauro D’Attis. La cerimonia di consegna dell’attestato si è tenuta nella nuova sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati a Roma. Il riconoscimento è stato assegnato a Filippo Drago in virtù del suo «costante impegno nel promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico siciliano e italiano attraverso la produzione di farine biologiche di alta qualità e il sostegno agli artigiani del settore».

L’azienda “Molini del Ponte”, sotto la guida di Filippo Drago, si è distinta per l’attenzione alla tradizione, alla qualità delle materie prime e alla sostenibilità ambientale, diventando un punto di riferimento nel panorama della produzione molitoria italiana. Il riconoscimento conferito a Filippo Drago è un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Castelvetrano, evidenziando il valore della tradizione, della passione e dell’impegno nel promuovere l’eccellenza nel settore alimentare.