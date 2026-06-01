In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’AVIS Comunale di Santa Ninfa OdV con il patrocinio del Comune di Santa Ninfa, organizza l’edizione 2026 della “Festa del Donatore Avis”. Un doppio appuntamento, fissato per sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, pensato per celebrare la generosità dei soci e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza vitale della donazione di

sangue.

L’evento nasce innanzitutto per ringraziare i donatori volontari non remunerati di tutto il mondo. Il loro contributo è un pilastro silenzioso ma vitale del sistema sanitario, garantendo la disponibilità di sangue e prodotti ematici necessari per trattamenti salvavita.

La giornata serve a informare l’opinione pubblica sulla necessità costante di donazioni sicure. Il sangue non è riproducibile in laboratorio e la sua disponibilità dipende interamente dalla generosità umana.

Un obiettivo prioritario delle campagne di sensibilizzazione è coinvolgere le nuove generazioni. Si punta a sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni per assicurare la sostenibilità del sistema trasfusionale nel tempo.

Lo slogan “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”, sottolinea come le donazioni regolari siano la chiave per costruire sistemi sanitari resilienti ed equi, capaci di garantire l’accesso universale a cure sicure.

L’evento si aprirà sabato 13 giugno a partire dalle ore 18:00 nella cornice di Piazza Fleming , con un ricco programma dedicato alla condivisione, alla gratitudine e al divertimento. La manifestazione inizierà con i saluti delle autorità civili, religiose e istituzionali, seguiti da momenti di profonda riflessione attraverso testimonianze dirette sull’importanza della donazione.

Si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione dei donatori AVIS, con la consegna delle benemerenze previste dallo statuto. Inoltre, tra tutti i donatori associati Avis Santa Ninfa che hanno donato nel 2025, verrà sorteggiato un “Weekend Benessere” per due persone.

La serata si accenderà con il concerto dal vivo della band “POP FICTION”.

L’area della festa ospiterà anche stand informativi sulla donazione e un info point specificamente dedicato ai giovani donatori.

Sarà possibile partecipare a una degustazione con il tipico “Cuzzetiello con polpette”, Gelato d’autore, acqua e vino.

Sia l’evento e lo spettacolo musicale sono aperti liberamente a tutti, l’accesso alla degustazione prevede l’utilizzo di un ticket, gratuito per i soci AVIS Santa Ninfa, e disponibile con un contributo di 10,00 € per familiari ed esterni. I ticket dovranno essere prenotati online (tramite il link dedicato o inquadrando il QR code nella locandina ufficiale) entro il 2 giugno 2026 e ritirati presso la sede sociale entro l’11 giugno.

Il weekend della solidarietà toccherà il suo culmine domenica 14 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, sempre

in Piazza Fleming, con la Giornata di Donazione Sangue.“Donare sangue è un gesto che salva la vita: insieme facciamo la differenza”.

INFO E CONTATTI

• Link prenotazione ticket: https://forms.gle/upzApA8QTx5cc9jj9

• E-mail: aviscomunalesantaninfa@gmail.com

• Contatti telefonici: 3200780419 – 3275630909 – 3487986719