Tre sanzioni pecuniarie elevate nella giornata di Ferragosto per unità sotto costa che non rispettavano il divieto di navigazione del limite di 300 m dalla battigia e per la presenza di un subacqueo privo della boa di segnalamento. È questo il bilancio dell’attività di controllo da parte della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo nell’ambito delle attività “Mare e laghi sicuri”. Con l’unità navale GCB 101 è stato assicurato la copertura di tutto il litorale di giurisdizione, da Tonnarella sino a Marinella di Selinunte, mentre la MV CP 849 è rimasta disponibile per il servizio di ricerca e soccorso. I controlli a terra sono stati effettuati dagli uomini in divisa bianca.