Il giudice del lavoro del Tribunale di Marsala Francesco Giardina ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute di un dirigente medico di Castelvetrano e ha condannato l’Asp Trapani a pagargliele. Il professionista è stato in servizio presso l’ospedale di Castelvetrano ed è andato in pensione qualche anno addietro. Nella causa contro l’Asp Trapani l’uomo è stato difeso dagli avvocati Silvestro Pisciotta e Daniela Romeo del Foro di Marsala. Quanto deciso dal giudice del lavoro si conforma a quanto riaffermato, a gennaio di quest’anno, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e da recentissime pronunce della Corte di Cassazione. Nella causa specifica l’Asp di Trapani, non volendogli pagare le ferie del medico non fruite durante il rapporto di lavoro per causa non imputabile all’uomo, avrebbe violato l’art. 36 della Costituzione che riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite a cui non può rinunziare. Questo è regolato sul piano nazionale dal D. Lgs. n. 66/2003, nonché dal diritto dell’Unione Europea.

«Tutti i pubblici dipendenti, ivi inclusi coloro i quali rivestono posizioni apicali, come nel caso di specie, in forza del diritto interno e di quanto previsto dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, interpretata dalla Corte di Giustizia con diverse sentenze, l’ultima delle quali resa nella causa C-218/22 del 18 gennaio 2024 – spiegano gli avvocati che si dicono pienamente soddisfatti – hanno diritto a monetizzare le ferie non godute durante il rapporto di lavoro tutte le volte in cui parte datoriale non dimostri di aver messo il lavoratore nelle effettive condizioni di esercitare il proprio diritto a fruire della ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Questo, aggiungono gli avvocati, anche mediante una informativa adeguata contenente l’invito a fruire dele ferie e, nel contempo, informandolo che se non ne fruisce andranno perse e non sarà possibile monetizzarle».

