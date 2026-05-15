Rosa di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia, fa il suo ingresso nel consiglio direttivo nazionale di Federalberghi.

La nomina per cooptazione è arrivata ieri, giovedì 14 maggio, comunicata dal presidente degli albergatori italiani Bernabò Bocca durante i lavori del direttivo a Roma.

L’esordio di Rosa Di Stefano nel consiglio direttivo nazionale di Federalberghi rappresenta un risultato di grande valore per il sistema turistico siciliano e per il lavoro portato avanti in questi mesi da Federalberghi Palermo.

“Palermo e la Sicilia hanno bisogno di una rappresentanza forte, competente e credibile. Sono certo che Rosa Di Stefano saprà portare al livello nazionale quella conoscenza del territorio, quella sensibilità e quella capacità di visione che in questi mesi hanno contraddistinto il suo operato”, dice Mario Russo, segretario di Federalberghi Palermo e Sicilia, che evidenzia inoltre come la nomina sia il riconoscimento di “un percorso costruito con impegno, visione e forte senso istituzionale”.

In questo primo anno di presidenza, Rosa Di Stefano ha guidato Federalberghi Palermo e affrontato temi centrali per il futuro del comparto turistico: dalla lotta all’abusivismo ricettivo alla necessità di infrastrutture adeguate, fino alla costruzione di una visione moderna della destagionalizzazione, fondata su una stagionalità differenziata capace di valorizzare il territorio durante tutto l’anno.

“Ci sono incarichi che certificano la credibilità e la capacità di rappresentare un territorio complesso e strategico come Palermo e la Sicilia – conclude Russo – La presenza nel direttivo nazionale della presidente di Palermo rappresenta anche un’opportunità importante per sviluppare le istanze della Sicilia all’interno dei tavoli nazionali, dove si costruiscono le future politiche del turismo italiano”.