La farmacia Scarpinati di Castelvetrano si conferma ancora una volta tra “Le Stelle dell’Ecommerce”, una graduatoria realizzata dal Corriere della Sera, per analizzare e valorizzare le 500 eccellenze del commercio elettronico in Italia. La classifica restituisce un’immagine di quello che è il mondo del commercio online in Italia e premia le piattaforme che oltre ad offrire un ottimo servizio ai propri clienti hanno anche saputo differenziarsi rispetto alla concorrenza.

“Essere premiati per il quarto anno consecutivo tra le Stelle dell’E-commerce dal Corriere della Sera è per noi motivo di grande orgoglio. Ma il vero premio non è mio: è di tutta la squadra della Farmacia Scarpinati e di Subitofarma, che con passione e dedizione ha reso possibile un risultato che, solo un anno fa, sembrava impensabile”. Questo il commento del Dott. Pietro Scarpinati titolare della Farmacia Scarpinati e della piattaforma SubitoFarma.

Alla base della lista, che premia le migliori 500 piattaforme di e-commerce in Italia, c’è un sondaggio con circa 20.000 valutazioni raccolte da utenti online ed un’attenta analisi tecnica di esperti di marketing e comunicazione del Corriere della Sera e di Statista.com.

“Siamo passati dalla dodicesima alla settima posizione, superando veri colossi internazionali – aggiunge l’imprenditore castelvetranese – Questo balzo è il frutto di un percorso avviato alla fine dello scorso anno, fatto di studio, aggiornamento continuo e di un approccio al digitale che oggi rappresenta una delle nostre firme distintiveUn riconoscimento importante ci è arrivato anche da “Casaleggio Associati” che nel gennaio 2025 ci ha premiati come una delle realtà di riferimento in Italia. Questi traguardi ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta”

L’obiettivo della Farmacia Scarpinati adesso è quello di condividere esperienza e competenza con le altre farmacie in tutto il territorio nazionale. Un progetto che nasce dall’idea di un brillante futuro che faccia leva sulla collaborazione e l’innovazione tecnologica. “E proprio in questa direzione – conclude Scarpinati – stiamo già lavorando a un importante rinnovamento del nostro sito, che nel corso del 2026 presenterà un progetto pionieristico .Questo premio ci conferma che quando si investe in persone, conoscenza e visione, anche una farmacia indipendente del nostro territorio può giocare un ruolo da protagonista nel panorama nazionale”