Il 5 giugno dello scorso anno veniva a mancare il Dott. Elio Zuccarello, già fondatore del Centro Riabilitazione Equestre A.I.A.S. di Castelvetrano, cittadino militante, uomo con una rara determinazione che ha sempre riconosciuto e accettato i doveri della vita e li ha affrontati, rendendo loro onore con generosità, dedizione ed umiltà portate nella vita di ogni giorno, disposto a prendere anche posizioni impopolari, accettare le resistenze che derivano da essi e pronto a sostenere fino in fondo il percorso.

Per ricordare la sua prestigiosa figura, l’AIAS, con il consenso degli eredi, vuole tentate di realizzare uno dei suoi ultimi desideri: che i suoi beni mobili (oggetti artistici di varia qualità), potessero essere utilizzati ancora per un fine benefico.

Pertanto, su iniziativa della Presidente dell’A.I.A.S. Dott. Angela Puleo, presso l’ex Convento dei Minimi, in piazza Escovà di Castelvetrano, sabato, 20 aprile, con inizio alle ore 10:00, si terrà un evento durante il quale, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, sarà ricordato quest’uomo che ha fatto del “fare” e del “donare“ la sua ragione di vita,

Contemporaneamente sarà allestita una mostra dei suoi beni mobili per una raccolta fondi di beneficienza che saranno destinati ad un concorso a premi, rivolto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura; per l’elaborazione di un progetto di una struttura innovativa per la disabilità-

La mostra rimarrà aperta anche sabato pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, e domenica mattina, 21 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 12:30,.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castelvetrano, si svolgerà con la collaborazione dei Clubs Service, tra i quali: F.I.L.D.I.S. Sezione di Castelvetrano, F.I.D.A.P.A. BPW Italy Castelvetrano, Inner Wheel Club di Selinunte-Cave di Cusa, Kiwanis Club di Castelvetrano, Lions Club Castelvetrano, Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice.

