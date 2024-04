Chi è stato presente alla riunione tra Salvatore Stuppia e la coalizione a sostegno di Giovanni Lentini parla di un accordo fallito. Stuppia, prima di decidere di candidarsi a sindaco (lo ha annunciato ieri), aveva fatto un ultimo passaggio e, cioè, cercare di trovare un accordo con Lentini, rinunciando alla sua candidatura e inserendo le sue liste col simbolo nella coalizione dell’avvocato. Ma l’entourage di Lentini, in soldoni, gli ha detto di no: niente altre liste col simbolo e i tuoi candidati (rivolgendosi a Stuppia), se vuoi, li inserisci tra quelle che già ci sono. Da qui l’accordo fallito e la decisione finale di Stuppia, ieri, di candidarsi a sindaco, dopo aver trovato la quadra dentro “Obiettivo città”, il suo gruppo d’appartenenza.

Sul medico dermatologo, dirigente Avis e consigliere comunale uscente, con esperienza politica anche nel Pd, settimane addietro girava voce di un’eventuale candidatura “sponsorizzata” da Fratelli d’Italia. Del resto Stuppia con alcuni dirigenti meloniani ci ha dialogato, partecipando pure a più incontri. E per qualche giorno la notizia della candidatura a marchio FdI sembrava quasi certa, tranne poi naufragare con FdI che ha deciso di sostenere Giovanni Lentini.

Salvatore Stuppia è il sesto candidato della competizione elettorale a Castelvetrano: «Sono pienamente cosciente della gravosità della sfida», dice. Con “Obiettivo città” il medico torna in famiglia. A fianco a lui ci sarà Calogero Martire ed Enza Viola, consiglieri comunali uscenti con i quali ha condiviso un percorso politico d’opposizione all’attuale sindaco Enzo Alfano. Ma ci sarà anche il vivaio giovani del movimento. «La nostra città non può rimanere alla mercé di una classe politica miope e inconcludente, o mossa da altri interessi, ma necessita di una guida esperta e di una squadra che abbia competenza e passione per uscire da una stagnazione frutto di incapacità politico-amministrativa», dice Stuppia. Il medico tiene a chiarire: «non rappresento gruppi di potere e non firmerò cambiali politico-amministrative». Stuppia è pronto già per la competizione elettorale: una poltrona contesa tra sei candidati che si daranno battaglia già da metà maggio.

