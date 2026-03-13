Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2026 anche il Gruppo FAI di Castelvetrano parteciperà alle “Giornate di Primavera” uno degli eventi nazionali in cui il FAI ( Fondo Ambiente italiano), come da tradizione, aprirà al pubblico in tutta Italia, luoghi speciali solitamente chiusi o poco conosciuti e valorizzati del nostro patrimonio culturale e paesaggistico.

Quest’anno il percorso proposto dal nostro Gruppo, prevede la visita-guidata: della Villa delle Rimembranze, la Cappella del Santo Calvario, la Chiesa di San Francesco di Paola, il Monumento ai caduti, Porta di Mare e Villa Falcone e Borsellino.

Si racconteranno usi e tradizioni perdute, le feste religiose più care alla nostra Comunità, eventi misconosciuti, personaggi illustri…

Domenica 22 dalle ore 11.00 il Gruppo del “ Re Letturino” organizzerà presso la Villa “Falcone Borsellino” giochi ed attività per i bambini.

Sempre in occasione delle Giornate di Primavera, giovedì 19 Marzo ore 8.30 si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo classico “G. Pantaleo”, il seminario organizzato dall’Istituto comprensivo “ Di Matteo” in collaborazione con il Gruppo Fai, dal titolo: “Una giornata con il FAI: percorsi d’acqua e di storia. Castelvetrano narrata dai giovani” un evento dedicato alla storia, all’identità e al

patrimonio artistico della nostra Città che verranno narrati anche attraverso video realizzati dagli studenti stessi.

A fare da Ciceroni delle visite-guidate, saranno un gruppo di studenti del Liceo classico “G.Pantaleo” che quest’anno saranno affiancati da un gruppo di studenti della Scuola media “Capuana Pardo”.

Orari : Sabato 21 Marzo: ore 15.30 -19.00 Domenica 22 ore 9.30 – 13.30 ore 15.30-19.00

Per informazioni e prenotazioni: 338.56.18.137.