Grande attesa per lo spettacolo “Facce Ride Show”, che venerdì 11 aprile, alle ore 21, al Cine- Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, per la rassegna “Il Bello di Sicilia 2”, vedrà protagonista Manlio Dovì, uno dei comici più amati e seguiti d’Italia.

Noto per la sua capacità di intrattenere e far riflettere attraverso la risata, Dovì porterà in scena un’esibizione che trasforma le esperienze vissute durante il lockdown in un racconto divertente e profondo. La sua comicità saprà regalare al pubblico un “viaggio terapeutico” in cui il teatro diventa medicina per l’anima.

“Facce Ride Show” promette un mix esplosivo di comicità: battute taglienti, monologhi intensi e imitazioni esilaranti che Dovì arricchisce grazie alla sua vasta esperienza teatrale, televisiva e cinematografica. Il risultato è uno spettacolo travolgente, pensato per intrattenere e far sorridere, mantenendo però uno sguardo profondo sui temi della nostra quotidianità.

Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

AUTORE. Patrizia Vivona