Quanti non hanno mai intonato il ritornello di “Alle venti”? Dal 1995 il brano firmato dagli Audio 2 fu il tormentone trasmesso nelle radio di tutta Italia. Una lunga carriera quella di Gianni Donzelli e Vincenzo Leomporro nata proprio nel 1993 e che li ha visti vincitori del Telegatto (nel 1994) e concorrenti al Festivalbar. Sabato 20 luglio – ore 21,30 – gli Audio 2 suoneranno in concerto alla serata conclusiva del “Marettimo italian film fest” e per l’occasione avranno il pianista (polistrumentista) Fabrizio D’Angelo, 52 anni, di Marsala. Quella di D’Angelo è una lunga carriera nel mondo della musica e tra diversi gruppi in tutta la Sicilia, ma vanta anche collaborazioni importanti come quella con Phil Palmer e Irene Grandi. D’Angelo è stato ingaggiato dal duo per questa prima tappa a Marettimo: «Una collaborazione che mi onora – ha detto il musicista marsalese – e che mi consentirà di suonare con due artisti della musica italiana e insieme a una band davvero eccezionale. Voglio personalmente ringraziare l’amico e maestro Antonio Fierro e Annamaria Sardina». Con D’Angelo, Gianni Donzelli e Vincenzo Leomporro ci saranno Luca Esposito (batterista) e Vincenzo Palumbo (chitarra). In scaletta per il concerto di Marettimo anche i brani “Neve”, “Acqua e sale” (interpretato da Mina), “Io ho te”.

AUTORE. Redazione